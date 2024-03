Frayeur à bord : l'avion d'un ministre britannique victime d'un brouillage GPS près d'un territoire russe

L'avion qui transportait le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a subi un brouillage de signal GPS, mercredi. L'appareil est passé près de l'enclave russe de Kaliningrad, a indiqué jeudi Downing Street.

Grant Shapps victime d'une tentative d'intimidation en plein vol. L'avion qui transportait le ministre britannique de la Défense a subi un brouillage de signal GPS lorsqu'il est passé près de l'enclave russe de Kaliningrad, mercredi 13 mars, a indiqué Downing Street jeudi.

L'incident s'est déroulé alors que l'appareil rentrait de Pologne, où Grant Shapps avait assisté à un entraînement dans le cadre d'un vaste exercice de l'Otan. "L'avion qui transportait le ministre de la Défense et sa délégation a connu un brouillage temporaire de GPS en passant à proximité de Kaliningrad", a déclaré le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak.

Un brouillage des connexions durant 30 minutes

La sécurité de l'appareil n'a pas été compromise, a rassuré le 10 Downing Street, ajoutant qu'il n'est pas "inhabituel" que des avions subissent un brouillage de GPS près de l'enclave russe. Les passagers ont cependant été surpris : selon le quotidien The Times, dont des journalistes se trouvaient à bord de l'appareil, le phénomène a duré une demi-heure. Les téléphones ne pouvaient plus se connecter à Internet, et l'avion a dû utiliser des méthodes alternatives pour déterminer sa localisation.

Si le Kremlin n'a pas réagi, cet incident s'inscrit néanmoins dans un contexte de vives tensions entre les deux pays. Outre le fait que le Royaume-Uni est l'un des plus importants soutiens de l'Ukraine, les troupes britanniques participent actuellement à "Steadfast Defender" : de vastes manœuvres militaires sous le drapeau de l'Otan, considérées comme les plus importantes pour l'Alliance depuis la fin de la guerre froide.

Quelque 90.000 militaires sont mobilisés pendant plusieurs semaines, ainsi que des dizaines de navires, blindés et avions de combat. Steadfast doit notamment vérifier la capacité de l'Alliance à mobiliser et à transporter rapidement des troupes américaines pour "renforcer la défense de l'Europe", selon l'Otan. Des exercices que le Kremlin a récemment qualifiés de "menace".