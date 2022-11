Le sort de l'Ocean Viking, que Rome refuse d'accueillir, crispe les relations entre la France et l'Italie

"Cette solution extrême est le résultat d'un échec critique et dramatique de tous les États membres de l'Union européenne et des États associés à faciliter la désignation d'un lieu sûr", a insisté l'ONG dans son communiqué.

De son côté, le gouvernement français a dénoncé mardi soir le "comportement inacceptable" des autorités italiennes qui est "contraire au droit de la mer et à l'esprit de solidarité européenne", a déclaré une source gouvernementale française à l'AFP. "Nous attendons autre chose d'un pays qui est aujourd'hui le premier bénéficiaire du mécanisme de solidarité européen", a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la soirée, la nouvelle Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni avait remercié la France qui, selon elle, acceptait d'accueillir l'Ocean Viking dans un de ses ports. Mais le ministère français de l'Intérieur a précisé que le navire se trouvait "pour l'instant" dans les "eaux italiennes", "jusqu'à demain (mercredi, NDLR) midi au moins". Toutefois, le président de la région Corse, Gilles Simeoni, a proposé mardi soir d'accueillir "temporairement" le bateau dans l'un des ports de l'île, "conformément à sa tradition d'hospitalité et pour éviter toute perte humaine".

Invité sur franceinfo mercredi matin, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a insisté sur le fait que "ce bateau a vocation à être accueilli en Italie" et qu'il ne fallait pas "laisser ces personnes courrir le moindre danger". "L'attitude actuelle du gouvernement italien (...) est inacceptable. Nous souhaitons que l'Italie joue son rôle et respecte ses engagements européens", a-t-il ajouté, répétant également que le navire "est actuellement dans les eaux territoriales italiennes".

Le nouveau gouvernement italien, mené par Giorgia Meloni, le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale, s'est engagé à observer une ligne dure vis-à-vis des migrants. Il réclame une plus grande solidarité des pays européens dans l'accueil des migrants et estime que les États sous le drapeau desquels les bateaux naviguent doivent prendre leur part.