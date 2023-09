Le sud de la Chine et Hong Kong en alerte à l'approche du super typhon Saola

Le super typhon s'accompagnera "de fortes averses et de vents violents", a prévenu l'observatoire, précisant que le temps se "détériorerait rapidement" tout au long de la journée. Vers 2h40 du matin, le centre financier a émis une alerte de niveau T8 sur une échelle qui en compte 10, et la Bourse a annoncé que "les séances de négoce du matin pour tous les marchés seraient annulées".

Les écoles ont également été fermées et la compagnie aérienne Cathay Pacific a déclaré avoir annulé tous les vols à destination et en provenance de Hong Kong entre 06h GMT vendredi et 02h GMT samedi. Sa filiale à bas prix, HK Express, a, elle, indiqué qu'elle annulait 70 vols en provenance et à destination de Hong Kong vendredi et samedi.