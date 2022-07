Le taux d'homicides au Brésil a-t-il fondu avec l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir ?

Les causes sont en réalité "multifactorielles". Et certains éléments échappent complètement au seul gouvernement. C'est par exemple le cas de la démographie, dont l'évolution a "contribué à hauteur de 23% à la réduction des homicides", entre 2004 et 2020, selon les calculs du Forum brésilien de la sécurité publique. Par ailleurs, il y a aussi le rôle du crime organisé. Ainsi, 2017 est une année historiquement meurtrière à cause d'une guerre entre deux organisations criminelles particulièrement puissantes, qui avait fait plus de 64.000 victimes. Depuis 2018, ces conflits régionaux entre groupes mafieux se sont globalement apaisés… Sauf dans certains territoires. Ainsi, contrairement au reste du pays, l'Amazonie a vu son taux d'homicides grimper de 54% en 2021 en raison de la profusion de crimes environnementaux et de conflits fonciers.