Le télescope James Webb pourrait avoir découvert la galaxie la plus distante jamais observée

L'une des missions principales de James Webb, le plus puissant jamais conçu, est d'observer les premières galaxies formées après le Big Bang, survenu il y a 13,8 milliards d'années. Pour ce faire, le télescope utilise l'infrarouge. Car la lumière émise par les plus anciens objets s'est étirée et a "rougi" en chemin, mais n'est pour autant pas visible par l’œil humain. Pour alors obtenir une image de cette galaxie, les données ont donc été "traduites" dans le spectre visible et cela fonctionne : la galaxie, ici, apparaît comme une forme circulaire rouge et blanche en son centre. Un point flou dans l'infini du cosmos.