Chef de Daech tué en Syrie : comment s'est déroulée l'opération américaine ?

Si le président Joe Biden, s'est félicité du succès de cette opération - qu'il a suivie de bout en bout depuis la "situation room" de la Maison Blanche - le Pentagone est resté très discret sur le nombre de soldats américains impliqués et l'équipement déployé, indiquant simplement que le raid n'a compté que des soldats d'élite américains. Au total, le raid a fait 9 morts et dix civils sont sains et saufs, dont huit enfants.