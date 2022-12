Le tueur en série Charles Sobhraj, dit "le Serpent", libéré au Népal et transféré dans la journée en France

Il va être expulsé dans la journée vers la France. Le tueur en série Charles Sobhraj, reconnu coupable de plusieurs meurtres à travers l'Asie dans les années 1970 et incarcéré au Népal, est sorti de prison dans un fourgon de police, vendredi 23 décembre. Le serial killer, qui a inspiré la série Netflix Le Serpent, était emprisonné depuis 2003 pour le meurtre de deux touristes.

Il devait être initialement libéré la veille, mais sa sortie a été retardée d'un jour, à cause de problèmes logistiques et juridiques. Alors que le tribunal népalais avait ordonné qu'il soit expulsé sous 15 jours, l'homme de 78 ans, citoyen français d'origine vietnamienne et indienne, va être transféré dans la journée, selon son avocat Gopal Shiwakoti Chintan. "Le gouvernement du Népal veut le renvoyer dès que possible. Sobhraj le veut aussi", a-t-il annoncé, indiquant lui avoir pris un billet sur Qatar Airways, partant à 18 heures. "L'ambassade de France lui apporte son document de voyage."