Le tueur présumé de Buffalo s'est-il référé au régiment ukrainien Azov ?

Il se retrouve aussi sur un drapeau d’Azov, un temps utilisé comme l’insigne officielle du régiment, d'après Adrien Nonjon, spécialiste de l’Ukraine et de l’extrême-droite post-soviétique à l’Inalco : "L’écusson du soleil noir et des lettres IN (pour 'idée de la nation', ndlr) a été utilisé à la fin de l’été 2014. Avant cela, le bataillon Azov n’existait pas sous ce nom et avait un autre écusson. C’est juste après que ce symbole est apparu et compte tenu de sa problématique, il a été remplacé par quelque chose de plus neutre : l’écusson actuel qui désigne simplement les lettres IN renversées sur le côté. Le soleil noir a disparu mi-2015, fin 2016, lorsqu'il y a eu un grand ménage et une volonté du régiment de se dépolitiser".

Aujourd’hui, il parait difficile d’estimer le nombre de soldats d’Azov qui affichent encore ce symbole. Les seules photographies que nous avons pu retrouver remontent à 2015 ou avant cela. Par exemple, l’image de l'AFP ci-dessus renvoie à une cérémonie en octobre 2014. "On le retrouve, c’est l’écusson historique", souligne Adrien Nonjon. "Ces symboles se sont beaucoup 'mainstraimisés' et les Ukrainiens les arborent car ils les trouvent jolis. Ce n’est pas mal vu en Ukraine." Et si des symboles sont parfois présentés comme étant d'inspiration nazie, (l'écusson actuel est assimilé à une "Wolfsangel" inversée aux couleurs bleu et jaune), d’autres images ont également été sorties de leur contexte depuis le début de la guerre.