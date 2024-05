Le Vietnam commémore les 70 ans de la bataille de Diên Biên Phu, la France invitée pour la première fois

Le Vietnam a célébré, ce mardi, le 70ᵉ anniversaire de la bataille de Diên Biên Phu contre les troupes françaises. Pour la première fois, la France a été invitée à participer à ces commémorations. Cette bataille a marqué l'indépendance du pays, en 1954.

Une cérémonie sous le signe de la réconciliation. Pour la première fois, la France a été invitée, mardi 7 mai, aux commémorations de la bataille de Diên Biên Phu au Vietnam, dont le 70ᵉ anniversaire est célébré cette année. Pendant près de deux heures, près de 12.000 personnes ont assisté au protocole, dans un stade où des banderoles géantes exaltaient le triomphe du 7 mai 1954 qui a conduit à l'indépendance du pays. "Cela me donne de l'émotion de me souvenir des personnes qui sont mortes pour accomplir cette victoire qui a secoué la planète", a relevé à la tribune Pham Duc Cu, un vétéran de 90 ans des troupes vietnamiennes de l'époque.

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, et la secrétaire d'État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Mirallès, étaient tous deux présents dans la ville du nord-ouest du pays. Ils ont pu assister à un défilé regroupant à la fois soldats, pompiers, mais aussi les autres composantes de la société louées par le parti communiste, comme certains intellectuels, agriculteurs ou minorités ethniques. Cet événement impressionnant a lieu tous les deux ans pour fêter la chute des positions militaires françaises lors de la guerre d'Indochine, mettant fin à 56 jours de déluges d'obus et d'affrontements au corps à corps, qui ont fait 13.000 morts ou disparus, dont 10.000 du côté vietnamien.

Les relations entre la France et le Vietnam sont aujourd'hui cordiales, sur fond d'intérêts stratégiques communs. À l'occasion de sa visite, Sébastien Lecornu a notamment signé un accord avec son homologue vietnamien pour "faciliter l’accès aux archives et la restitution des dépouilles de soldats" ou "créer des liens interpersonnels entre nos armées".