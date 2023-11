Le Yémen a-t-il officiellement déclaré la guerre à Israël ?

Le conflit qui oppose Israël au Hamas a provoqué une recrudescence des tensions au Proche et au Moyen-Orient, et ce jusqu'au Yémen. Si l'on en croit des messages sur les réseaux sociaux, le pays situé au sud de la péninsule arabique aurait officiellement déclaré la guerre à l'État hébreu, en soutien aux Palestiniens. Si le discours d'un chef militaire yéménite est mis en avant pour appuyer ces publications, il est essentiel de rappeler que le Yémen demeure un pays fracturé par la guerre civile, et que ces déclarations belliqueuses proviennent de responsables houthis, qui contestent le pouvoir aux autorités et ne sont pas reconnus pas la communauté internationale.