INTERVIEW - Lech Walesa : "Il ne faut pas seulement libérer l'Ukraine mais la Russie"

Lech Walesa juge que l'Occident s'est fourvoyé en croyant que la Russie allait devenir inoffensive, et que cette erreur date des années Gorbatchev déjà. "Il aurait fallu faire tomber la Russie. Mais Gorbatchev était trop intelligent. On se disait à l'époque : 'Il y a eu Staline, Brejnev, mais Gorbatchev, lui, est sympa.' La Russie a attendu les temps troubles et maintenant ils veulent continuer comme pendant des siècles et continuer à annexer des peuples dans leur empire. C'était notre erreur à l'époque."

L’interview sera diffusée dans le 20H de Darius Rochebin vendredi 8 juillet 2022.