Aux États-Unis, un Afro-américain innocenté un demi-siècle après sa condamnation pour viol

"Maintenant, je peux vraiment dire que je suis libre". Leonard Marck, un Afro-américain, a été innocenté mardi par une cour près de New York grâce à de nouvelles preuves ADN. L'épilogue de l'une des plus anciennes erreurs judiciaires américaines : cet homme, qui a passé sept ans en prison, a aujourd'hui 72 ans, et les faits remontent à l'année 1975.

Leonard Mack avait en effet une vingtaine d'années quand il fut arrêté, le 22 mai 1975, pour le viol quelques heures plus tôt d'une lycéenne qui se promenait avec une amie dans la petite ville de Greenburgh, dans le même comté. "Bien qu'il affirme son innocence, et présente des témoins confortant son alibi", selon le parquet, Leonard Mack avait été condamné un an plus tard pour viol et possession d'arme.