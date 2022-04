Les achats de gaz russe par l'Europe sont-ils "au plus haut depuis le début du conflit en Ukraine" ?

TF1info a sollicité Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance afin de disposer des données les plus récentes. À partir d'éléments fournis par l'ENTSOG, il nous offre une vision de la situation au 6 avril. On observe une forme de stabilisation des importations, avec des quantités de gaz en provenance de Russie toujours conséquentes. Si les couleurs du graphique ci-dessous représentent des canaux d'approvisionnement différents, les hydrocarbures concernés proviennent en totalité de Russie. Les propos de Nicolas Dupont-Aignan sont inexacts puisque les niveaux actuels ne sont pas les plus élevés depuis le début du conflit, mais lui et Raphaël Glucksmann ont tous les deux raison lorsqu'ils évoquent les importations toujours très soutenues depuis la Russie jusque dans l'UE en ce qui concerne le gaz.