Les Allemands pourront prendre les transports en commun dans tout le pays pour 49 euros

Un ticket à 49 euros par mois pour se déplacer avec n'importe quel transport en commun. Cette offre de rêve va être mise en place par l'Allemagne à compter de 2023. Après le succès du ticket à 29 euros proposé cet été, les 16 Länder allemands ont signé un accord, jeudi 8 décembre, avec le chancelier Olaf Scholz pour financer un abonnement mensuel à moins de 50 euros, appelé "Deutschlandticket". Il concernera tous les transports en commun du pays, hors trains à grande vitesse ICE.

Avec cette nouvelle offre, la coalition veut surfer sur la hausse de la fréquentation des trains, métros et autres bus dans le pays avec +20% d'utilisateurs depuis cet été, détaillent Les Échos. Une solution pour réduire leurs émissions de CO2 et inciter les Allemands à abandonner leur voiture. Le but : un doublement du nombre de passagers dans les transports d'ici à 2030.