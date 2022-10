Les bons réflexes à avoir pour éviter de se retrouver piégé dans un mouvement de foule

Des simulations en amont offrent aussi la possibilité d'anticiper un éventuel phénomène de foule. Sur le moment même, et des outils informatiques permettent d'ores et déjà d'évaluer le risque de compression sur une zone donnée, notamment grâce à des caméras de surveillance. Mais ces derniers sont relativement coûteux, et donc surtout utilisés lors de grands évènements encadrés, et rarement lors de rassemblements dans les rues, comme ce fut le cas à Séoul.

Le terrain reste ainsi à défricher : "comprendre et étudier ces phénomènes complexes est le meilleur moyen de les appréhender et les prévenir", explique Julien Pretté, à la tête du projet européen CrowdDNA, qui étudie de nouveaux modèles de simulation pour mesurer les mouvements de foule et aider les gestionnaires d'espaces publics à se prémunir des risques. Sa mission : mettre au point des sortes de GPS de l'affluence, pour repérer les signes précurseurs d'un danger et réagir au plus tôt.