Les chefs de la diplomatie américaine et ukrainienne échangent à Kiev... dans un McDonald's

Une manière de saluer le retour de l'enseigne sur le sol ukrainien, où elle avait dû fermer ses portes en mars 2022, comme elle l'a fait en Russie, à la suite de l'offensive des forces de Vladimir Poutine contre le voisin ukrainien. Des succursales ont toutefois rouvert en Ukraine en septembre 2022, tandis qu'en Russie, l'entreprise américaine a vendu ses 850 restaurants.

"Lors de l'un de nos appels, j'avais mentionné au secrétaire Blinken que McDonald's avait quitté l'Ukraine. Et ça, c'était un très mauvais message, car beaucoup de gens ont perdu leur emploi, et les fournisseurs ont perdu beaucoup de contrats. Le secrétaire m'a dit qu'il m'avait entendu, et qu'il examinerait attentivement ce qui pouvait être fait", relate le ministre des Affaires étrangères, à l'endroit des journalistes qui immortalisent la scène. "Je pense que la présence de McDonald's dans le pays est un message de confiance… C'est ainsi que le retour de McDonald's commencé, lors d'une conversation téléphonique. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir", a-t-il ajouté.