Pékin "flirte avec le danger" : Joe Biden assure que les États-Unis défendront Taïwan en cas d'invasion

Par ailleurs, le Japon et les États-Unis "vont surveiller les récentes activités de la marine chinoise, ainsi que les mouvements liés aux exercices conjoints de la Chine et de la Russie". "Nous nous opposons fermement aux tentatives de changer le statu quo par la force en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale", a dit le Premier ministre japonais Fumio Kishida. "De plus, nous sommes convenus de nous occuper ensemble de diverses questions liées à la Chine, dont celle des droits humains", a-t-il ajouté.