Les cryptomonnaies peuvent-elles permettre aux Russes de "contourner les sanctions" occidentales ?

C'est la ruée sur les cryptomonnaies. Alors que l'Union européenne et les États-Unis interdisent aux banques russes l’accès au réseau interbancaire Swift, ces monnaies numériques pourraient permettre aux entités touchées de continuer à réaliser des transactions. Explications avec Karl Toussaint du Wast, cofondateur de Netinvestissement et spécialiste des cryptomonnaies.

Est-ce que depuis l'annonce des sanctions financières visant la Russie, ses banques et ses oligarques, on constate une explosion de l'achat de cryptomonnaies ?

Le fait est que depuis quatre ou cinq jours, le marché des cryptomonnaies a repris 300 milliards de dollars. Depuis trois ou quatre mois, on oscillait entre 1500 et 1700 milliards. Aujourd'hui, on approche les 2000 milliards. Il y a une injection massive de cash sur le marché des cryptomonnaies en l'espace de quelques jours. On ne peut pas savoir si les fonds proviennent de Russie ou d'Ukraine, mais il y a manifestement une corrélation avec le conflit ukrainien.