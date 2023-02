Les droits des femmes en recul dans le monde, alerte un rapport

Dans ce contexte, et après avoir pris exemple sur une dizaine de pays, la Fondation Jean Jaurès et l'association Equipop s'évertuent à détailler trois grandes recommandations pour que la France soit exemplaire en matière de droits des femmes et d'inégalités de genre. Le gouvernement doit, selon elles, "accroître le financement des associations et mouvements féministes", "défendre et protéger les activistes et réseaux féministes", mais aussi "faire des luttes féministes un sujet de diplomatie prioritaire au sein des institutions françaises, européennes et dans le monde". Depuis le début de l'année en France, 13 féminicides ont été recensés par le collectif "Nous Toutes".