Les États "doivent cesser de nier le racisme systémique" et commencer "à le démanteler" selon l'ONU

"Seules les approches qui s’attaquent à la fois aux lacunes endémiques des forces de l’ordre et au racisme systémique – et à ses origines – rendront justice à la mémoire de George Floyd et de tant d’autres dont la vie a été perdue ou irrémédiablement affectée", a déclaré la Haute-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, lors de la publication d'un rapport du Haut-commissariat demandé par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, en référence à l'Afro-Américain devenu le symbole des victimes des violences policières et raciales aux États-Unis après son meurtre le 25 mai 2020.

"Il existe aujourd'hui une possibilité d'importance capitale de marquer un tournant pour l'égalité et la justice raciales ", poursuit-elle alors que Derek Chauvin, le policier blanc qui a écrasé le cou de George Floyd sous son genou pendant de longues minutes, provoquant sa mort, a été condamné à 22 ans et demi de prison. Une peine lourde et rare aux États-Unis qui reflète l'impact planétaire du drame.