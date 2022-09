Les États-Unis défendront Taïwan en cas "d'attaque sans précédent", affirme Joe Biden

Concernant une potentielle candidature à sa réélection, l’actuel président américain a été clair, il a déclaré qu'il ne s’était pas encore décidé. Même s’il a précisé qu'il aimerait se représenter, plusieurs aspects sont à prendre en compte comme son âge et son état de santé. Joe Biden aurait 86 ans à la fin d’un potentiel second mandat. "Est-ce une décision définitive que je me représenterai ? Cela reste à voir", a-t-il indiqué à la chaîne CBS. Depuis son élection en novembre 2020, le président s'est pourtant projeté à multiples reprises jusque dans l'élection de 2024, indiquant qu'il choisirait à nouveau son actuelle vice-présidente, Kamala Harris, pour être sa colistière.