B-21 "Raider" : un nouveau bombardier capable de voler sans équipage dévoilé par les États-Unis

"Le B-21 'Raider' est le premier bombardier stratégique depuis plus de trois décennies", a souligné le secrétaire à la Défense Lloyd Austin. Un signe selon lui que les États-Unis continuent de faire preuve "d'ingéniosité et d'innovation". L'armée américaine ne souhaite pas dévoiler trop d'informations sur les capacités du B-21, dont beaucoup de caractéristiques techniques restent secrètes. Mais ce nouveau modèle, qui doit progressivement remplacer les bombardiers B-1 et B-2 - dont les premiers décollages remontent à la Guerre froide -, devrait présenter des avancées significatives par rapport à la flotte existante.

Le nouvel avion a "une portée qu'aucun autre bombardier de longue portée ne peut égaler", a souligné Lloyd Austin, en assurant également que l'appareil est l'un des bombardiers les plus durables jamais créés. Comme la plupart des modèles récents de l'armée américaine, notamment les avions de chasse F-22 et F-35, le B-21 sera furtif. "Même les systèmes de défense aériens les plus sophistiqués auront du mal à détecter le B-21 dans le ciel", a assuré le secrétaire à la Défense, en expliquant que l'avion bénéficie de 50 ans de savoir-faire américain en la matière. L'avion présente aussi une "architecture ouverte" qui doit lui permettre d'accueillir facilement "de nouvelles armes qui n'ont pas encore été inventées", a-t-il ajouté.