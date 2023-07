Les États-Unis inquiets d'une cyber-intrusion chinoise, qui pourrait perturber des infrastructures cruciales

La brèche informatique est connue du public depuis mai, mais celle-ci faisait déjà l'objet de recherches depuis plus d'un an par les États-Unis. Elle serait plus inquiétante qu'initialement estimé, selon des responsables de l'armée et des renseignements américains. Le programme informatique pourrait être activé pendant un conflit armé, par exemple concernant Taïwan. Il pourrait alors perturber les réseaux d'électricité, d'eau potable et de communication des bases militaires américaines, et donc entraver les mouvements de troupes. La cyberattaque chinoise pourrait être une réaction aux déclarations de Joe Biden, qui a à plusieurs reprises affirmé que son pays défendrait Taïwan en cas de conflit.

Selon une autre théorie, la perturbation des infrastructures américaines aurait pour but de détourner l'attention des États-Unis pendant un conflit. Quoi qu'il en soit, la cyber-intrusion ne concerne pas des systèmes informatiques classifiés, selon les informations du New York Times.