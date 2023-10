Les États-Unis mis en garde par la Turquie après l'attaque du Hamas ? Attention à cette vidéo détournée du président Erdogan

Depuis l'attaque perpétrée le 7 octobre par les forces du Hamas, le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué lors d'une conversation téléphonique avec son homologue israélien Isaac Herzog, que "frapper collectivement et de manière indiscriminée les habitants de Gaza ne ferait qu'accroître les souffrances et renforcer la spirale de la violence dans la région". Soutien de la cause palestinienne, le président turc a aussi aussi demandé aux Palestiniens de "cesser de harceler" les Israéliens.

Pourtant, dans les jours qui ont suivi l'attaque de la branche armée du Hamas, c'est une vidéo montrant le président Recep Tayyip Erdogan qui a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Agrémentée de sous-titres en anglais, elle est accompagnée d'un message sans ambiguïté. Le chef d'État turc "a lancé un avertissement, exhortant les Américains à rester à l'écart du conflit israélo-palestinien et affirmant que la Turquie défendrait la Palestine à tout prix". Problème : il s'agit d'une séquence datant de fin juillet et le dirigeant n'a jamais mentionné les États-Unis dans ce discours.