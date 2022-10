Les États-Unis pensent que la Russie "conseille" l'Iran pour réprimer les manifestations

"Mais c'est un autre exemple de la coopération actuelle entre la Russie et l'Iran pour violer non seulement les droits humains et les droits civiques des Iraniens, mais aussi, pour menacer la vie des Ukrainiens", a-t-il poursuivi. La Maison Blanche a accusé la semaine dernière l'Iran d'aider l'armée russe "sur le terrain" en Crimée.