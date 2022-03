Guerre en Ukraine : les étudiants russes sont-ils "exclus des universités européennes", comme l'affirme la Russie ?

Cette affirmation, non sourcée, a été reprise en chœur par plusieurs médias russes, lui donnant un écho jusqu'en France. Les deux plus grandes agences de presse de Russie, Interfax et RIA Novosti, ont publié des articles sur le sujet, titrant sur ces "universités européennes" qui "expulsent des étudiants russes en raison de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine". La deuxième agence de presse a même repris les propos de Tatyana Moskalkova selon laquelle "les Russes à l'étranger sont harcelés et attaqués par des étrangers".

Malgré nos recherches, rien ne prouve ces accusations. Au contraire. Selon la totalité des établissements que nous avons interrogés, l'heure est à la protection de ces ressortissants.