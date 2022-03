Les Français d’Ukraine doivent-ils se débrouiller seuls pour quitter le pays ?

Dans ce contexte, les témoignages de Français bloqués dans le pays en guerre affluent. Par voie de presse d’abord, comme ici au micro de TF1. Via les réseaux sociaux ensuite, avec des groupes privés de Français en Ukraine qui se créent sur Facebook pour consolider les informations disponibles alors que le réseau est coupé par endroits. De nombreux Français coincés dans la capitale se demandent alors si la voie du train est envisageable et sécurisée ou s’indignent qu'aucune prise en charge ne soit opérée par l’ambassade de France. Alors, quelles sont les consignes actuelles données par Paris et les moyens mis en œuvre ?

Sur France Diplomatie, le ministère des Affaires étrangères indique à ce jour que "les Français encore présents à Kiev et dans sa région peuvent décider de quitter la capitale ukrainienne en guerre par la route ou le train, sur leur propre appréciation". Il précise que "la cellule de crise reste joignable pour leur fournir des informations régulièrement actualisées sur les points de passage" et qu’"une assistance consulaire pourra leur être apportée une fois la frontière franchie".

Ainsi, comme explicité par un internaute dans un autre groupe Facebook, cette cellule a pour mission depuis Paris de coordonner l’appui et l’accompagnement des ressortissants français en Ukraine, en lien avec la cellule de l’ambassade de France transférée à Lviv. Sollicitée sur cette fameuse cellule de crise et sur les moyens déployés, le Quai d’Orsay n’est pas revenu vers nous dans l'immédiat.