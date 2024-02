Les Français interdits d'entrée au Niger ? Aucune "communication officielle" selon le Quai d'Orsay

La France n'a reçu aucune "communication officielle" du Niger sur une supposée interdiction d'entrée pour ses ressortissants, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères. Niamey aurait demandé à des compagnies aériennes de ne plus embarquer de passagers français vers Niamey.

Les Français persona non grata au Niger ? La mesure serait, si elle se confirme, "xénophobe". C'est la précision apportée ce vendredi soir par le Quai d'Orsay après des informations en ce sens relayées par diverses compagnies aériennes.

"Nous n’avons pas eu de communication officielle de la part des autorités nigériennes, pas d'éclaircissement", a déclaré le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine, lors d'un point presse, précisant ne pas avoir reçu "d'explication claire des autorités nigériennes". "Si de telles mesures ont été prises ne visant qu'une seule nationalité, elles seraient grossièrement xénophobes", a-t-il ajouté.

Aucune "explication claire des autorités nigériennes"

Des sources aéroportuaires ont, elles, assuré à l'AFP que plusieurs compagnies desservant Niamey n'embarquent plus de passagers français vers la capitale nigérienne après avoir reçu des consignes en ce sens du Niger. Une source proche de la compagnie Royal Air Maroc (RAM) a indiqué que "les passagers français à destination de Niamey ne peuvent plus embarquer à bord" des avions de la RAM "sans autorisation spéciale des autorités nigériennes, et ce, depuis près d'une semaine". Un porte-parole de Tunis Air a néanmoins affirmé que la compagnie n’avait reçu aucune instruction concernant les passagers français.

D'autres compagnies desservant Niamey comme Ethiopian Airlines, Air Algérie et Turkish Airlines, n'avaient pas répondu vendredi après-midi à l'AFP. Les autorités nigériennes, elles, demeurent pour le moment muettes. Mais une telle décision ne serait guère surprenante : les relations entre Paris et Niamey n'ont cessé de se dégrader depuis le coup d'Etat militaire de juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les militaires nigériens avaient rapidement exigé le départ des 1.500 soldats français déployés pour lutter contre des jihadistes et dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec Paris.