Les parents du joueur de Liverpool Luis Diaz enlevés en Colombie, sa mère secourue

Pour le moment, Luis Diaz, qui a signé pour le club anglais de Liverpool en 2022 pour un montant total de 60 millions d'euros, n'a pas fait de commentaires. La Fédération colombienne de football a, elle, dénoncé le kidnapping et appelé "les autorités à agir le plus rapidement possible pour résoudre la situation". Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce dimanche, le club de Liverpool, a quant à lui, confirmé être "au courant de la situation actuelle impliquant la famille de Luis Diaz en Colombie". "Nous espérons ardemment que cette affaire sera résolue en toute sécurité et dans les plus brefs délais. En attendant, le bien-être des joueurs restera notre priorité immédiate", ont ajouté les Reds.