Eurodéputés et parlementaires allemands sont-ils "bien mieux payés" que les députés et sénateurs français ?

S'il regrette un manque de rigueur budgétaire du gouvernement, le sénateur LR Bruno Retailleau juge normales les hausses d'indemnités accordées aux parlementaires. Les sommes versées aux députés et sénateurs français sont moins élevées que celles dont disposent leurs homologues allemands et les eurodéputés, soutient l'élu. C'est en effet le cas, mais ils restent mieux rémunérés que les parlementaires en Espagne ou au Portugal.

Patron du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau multiplie les critiques à l'égard du gouvernement, dont il déplore la gestion budgétaire. Invité de BFMTV, l'élu de la Vendée a été interrogé sur les augmentations dont ont bénéficié ces dernières années les sénateurs et députés. Alors qu'il appelle à faire des efforts en matière de gestion des finances publiques, estime-t-il que les parlementaires doivent également rogner sur les sommes qui leur sont versées ?

À cette question, le sénateur répond par la négative. Il note que les hausses observées portaient sur les indemnités et non sur les salaires, et assure que "les parlementaires allemands sont bien mieux payés" qu'en France, "de même que les parlementaires européens".

Les élus allemands parmi les mieux lotis

Comparer les sommes versées aux parlementaires à travers toute l'UE n'aurait pas beaucoup de sens, sachant que le niveau de vie varie très fortement au sein des 27. Il est toutefois possible d'effectuer des parallèles avec les salaires et indemnités dont disposent les élus allemands, belges, espagnols ou encore italiens.

Avant tout, rappelons que dans l'Hexagone, un sénateur perçoit une indemnité de 7637,39 euros brut. À une indemnité "de base" (5931,95 euros) s'ajoute celle dite de "résidence" (177,96 euros) et celle "de fonction" (1527,48 euros). Des sommes identiques à celles versées aux députés, complétées par une avance de frais de mandat (AFM) dépassant les 5373 euros. Un eurodéputé, quant à lui, sera mieux rémunéré, puisqu'il touchera 9975,42 euros brut mensuels. Auxquels s'ajoutent là aussi des montants fixes liés à l'exercice du mandat (transport, logement, etc.).

Les élus du Bundestag, l'assemblée parlementaire allemande, sont eux aussi mieux rémunérés. "L'indemnité du député est de 10.591,70 euros par mois depuis le 1er juillet 2023", rapporte le site de l'institution. Un montant brut, là aussi. À cela s'ajoute 5051,54 euros par mois, non imposables. Il ne s'agit pas d'un cadeau, mais d'une somme censée "couvrir toutes les dépenses liées à l'exercice du mandat : du bureau de circonscription au matériel de bureau dans la circonscription, en passant par la résidence secondaire à Berlin, ainsi que les frais d'encadrement en circonscription".

Les 150 députés belges touchent plus de 8000 euros brut

Chez nos voisins belges, les députés siègent au sein d'une instance nommée la Chambre des représentants. Pour ces élus, une somme mensuelle de 8472,16 euros brut est prévue, à laquelle s'ajoute une indemnité de 2497,06 euros chargée de couvrir l’ensemble des charges et frais liés à l’exercice du mandat parlementaire. Un "forfait non imposé", précise le quotidien Le Soir, qui peut être dépensé sans que soient fournis des justificatifs. Ces sommes sont complétées par "un pécule de vacances de 92% du montant brut versé en mai (soit 8200 euros brut)", note la RTBF, comme pour "chaque travailleur salarié ou fonctionnaire en Belgique". Mentionnons enfin l'existence d'une prime de fin d’année, là aussi courante outre-Quiévrain, "au prorata du nombre de mois prestés entre les mois de janvier et septembre de l’année en cours".

Les parlementaires espagnols moins rémunérés que leurs homologues français

350 élus siègent au Congrès des députés espagnols. Des parlementaires qui ne sont pas, contrairement à ce que suggère Bruno Retailleau, mieux rémunérés que leurs homologues français. Le salaire de base est en effet établi à 3126,89 euros par mois, auquel il convient d'ajouter une enveloppe dédiée aux frais de mandat. Celle-ci "prévoit un montant mensuel de 2008,61 euros pour les députés des circonscriptions autres que Madrid et de 958,75 euros" pour les élus de la capitale. Une somme inférieure puisqu'elle suppose moins de déplacement et qu'il n'est pas nécessaire à ces députés de loger à l'hôtel lors des réunions à Madrid. Quelques avantages complémentaires peuvent être signalés, à commencer par l'octroi d'une "carte taxi", dont le montant annuel peut atteindre jusqu'à 3000 euros. Tous les montants évoqués ici sont exprimés en brut.

Le train de vie confortable des parlementaires italiens

L'an passé, la rémunération des parlementaires italiens à fait débat de l'autre côté des Alpes. Au regard des chiffres, ils figurent parmi les mieux payés d'Europe, avec le versement mensuel d'une indemnité "égale à 10.435 euros", observe le site Pagella Politica. Ce dernier fait remarquer que "d’autres prestations s’ajoutent", à commencer par un per diem, "c'est-à-dire le remboursement des frais de séjour à Rome", qui équivaut à environ 3500 euros par mois.

À cela, il faut ajouter un remboursement des frais d'exercice du mandat, de l'ordre de 3700 euros mensuels, ainsi qu'un remboursement des transferts vers l'aéroport utilisés en direction de Rome. Les députés disposent aussi de 1200 euros de forfait annuel pour les frais de téléphone et de la possibilité de voyager gratuitement sur les autoroutes, en train, en bateau et en avion dans tout le pays.

Moins de 5000 euros brut au Portugal

Outre l'Espagne, un autre pays d'Europe de l'Ouest affiche des rémunérations plus basses que la France pour les parlementaires. Il s'agit du Portugal, où les députés touchent sur le papier un peu moins de 4100 euros mensuels brut. Une somme amputée volontairement de 5% dans le contexte économique actuel, ce qui fait passer le montant effectivement versé sous la barre des 3900 euros brut.

Les médias portugais évoquent par ailleurs l'ajout de "frais de représentation", qui ne dépassent pas 410 euros mensuels, ainsi qu'une "indemnité pour frais de transport, équivalant à 69,19 euros par jour". Une somme qui ne peut toutefois pas être assimilée à un salaire, puisqu'elle sert à couvrir les dépenses liées à l'activité de l'élu(e).

