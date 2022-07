Les Pays-Bas vont-ils réduire la production de produits laitiers "de 70% pour sauver la planète" ?

Ce qui signifie "environ 30% de bétail en moins", d'après les informations de la ministre citée dans la presse. Une transition "radicale, mais nécessaire", du propre aveu de la ministre de la Nature et de l'Azote, dont l'intitulé de poste montre l'ampleur du problème dans le pays. Car les Pays-Bas sont l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en Europe - et d'azote en particulier. Une situation en partie liée à ses nombreux troupeaux. Le petit pays de 17,5 millions d'habitants compte près de quatre millions de bovins, 12 millions de porcs et 100 millions de poulets. Des animaux qui ne sont toutefois pas nécessairement destinés aux produits laitiers, contrairement à ce qu'a affirmé l'internaute. Si le pays est le deuxième exportateur agricole au monde après les États-Unis, il n'est pas le premier producteur de produits laitiers en Europe. Sur le podium, il n'arrive qu'en troisième position, derrière l'Allemagne et la France.