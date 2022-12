Les Pays-Bas présentent des excuses officielles pour leur rôle dans l'esclavage

La question était évoquée depuis des années, Amsterdam a fini par trancher : le Premier ministre des Pays-Bas Mark Rutte a présenté lundi, lors d'un discours à La Haye, les excuses officielles du gouvernement pour le rôle de l'État néerlandais dans l'esclavage, qu'il a qualifié de "crime contre l'humanité".

"Aujourd'hui, je présente des excuses au nom du gouvernement néerlandais pour les actions de l'État néerlandais dans le passé : à titre posthume à tous les esclaves du monde entier qui ont souffert de cet acte. À leurs filles et fils et à tous leurs descendants", a-t-il déclaré. "Nous ne pouvons que reconnaître et condamner l'esclavage dans les termes les plus clairs comme un crime contre l'humanité." Au même moment, plusieurs de ses ministres étaient présents dans sept anciennes colonies, au Suriname et dans les Caraïbes, pour s'entretenir à ce sujet avec les habitants.

Ce discours évoquant le rôle de l'État néerlandais au cours des 250 ans de traites d'êtres humains dans ses anciennes colonies était très attendu. "Des personnes ont été transformées en marchandise. La dignité humaine a été foulée aux pieds, d'une manière horrible", a ajouté le chef du gouvernement néerlandais, avant de répéter "Je m'excuse" en anglais, en sranan (créole surinamien) et en papiamento (créole des Antilles néerlandaises).