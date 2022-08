Les pays occidentaux et la Russie dénoncent tour à tour les risques d'un conflit nucléaire

Ces prises de position ont cependant lieu à l'heure où l'offensive militaire du Kremlin en Ukraine a ravivé les craintes d'une dérive atomique. Peu après le début du conflit, la Russie avait annoncé avoir placé ses forces nucléaires en état d'alerte. Vladimir Poutine a, lui, évoqué des représailles "rapides comme l'éclair" en cas d'intervention directe de l'Occident dans le conflit. Dans la même lignée, des médias russes d'État et des responsables politiques ont multiplié références et menaces à peine voilées sur l'emploi d'armes nucléaires dans le conflit.

"Suite à l'agression non provoquée et illégale de la Russie contre l'Ukraine, nous appelons la Russie à cesser sa rhétorique nucléaire et son attitude irresponsable et dangereuse", ont d'ailleurs martelé la France, le Royaume-Uni et les États-Unis dans leur déclaration commune. Ce risque d'escalade a également été dénoncé par le secrétaire général Antonio Guterres lors de son discours en ouverture de la conférence. Partageant ses craintes d'une escalade, il a souligné que l'humanité n'était qu'à "un malentendu" de l'"anéantissement nucléaire".