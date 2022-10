Les sanctions sur l'énergie ne font-elles "qu'enrichir la Russie" ?

Les sanctions envers la Russie dans ce secteur portent sur les hydrocarbures : depuis le 8 avril, l’UE a acté la fin des importations de charbon et de pétrole russes, mais de manière progressive. Les Européens ont arrêté d’acheter du charbon russe depuis août et cesseront d’acheter 90% de leurs approvisionnements en pétrole russe d'ici à la fin 2022. L’ensemble des sanctions n’ont donc pas pris forme aujourd’hui, tout comme leurs effets sur l’économie russe. Les six premiers mois de l’année, l’UE restait le plus gros acheteur de combustibles fossiles russes au monde, d’après le Centre for research on energy and clean Air (CREA).

Le gaz, lui, arrive de moins en moins en Europe, mais cela est surtout lié à une volonté de Moscou de couper le robinet. De l’autre côté, l’UE cherche à diversifier ses importations et ne plus être dépendante de Moscou en achetant, par exemple, du gaz d’Azerbaïdjan ou avec le Qatar.