Les supermarchés russes débordent-ils vraiment de produits occidentaux malgré l’embargo ?

Mais les vidéos présentées ici n’entrent pas en contradiction avec cet embargo. Ainsi, "les produits filmés ici, et ils ne sont pas choisis au hasard, sont produits localement en Russie et non pas importés", éclaire Agathe Demarais, directrice des prévisions mondiales de l'Economist Intelligence Unit (EIU) et spécialiste des sanctions russes. Ces produits, comme les chocolats ou l’alcool, ne sont en fait pas inclus dans l’embargo russe et sont produits dans des usines du pays, via des partenariats avec les marques. Par exemple, les chocolats Milka, les gâteaux Oreo ou Belvita sont fabriqués par le groupe américain Mondelez, dans ses trois usines russes de Novgorod, de Pokrov et de Sobinka.