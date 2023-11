"Letter to America" : comment une ancienne lettre d’Oussama ben Laden fait polémique aux États-Unis

Sur TikTok, de jeunes Américains se filment pour encourager leur communauté à lire une lettre de ben Laden de 2002. En plein conflit israélo-palestinien, cette tendance vise en fait à réhabiliter l’ancien leader d’Al-Qaïda, mort en 2011.

C’est une tendance TikTok qui crée un profond malaise. Une archive vieille de vingt-et-un ans a été exhumée par des internautes au prétexte de la guerre entre Israël et le Hamas et visant à réhabiliter… Oussama ben Laden. En une semaine, des centaines de vidéos ont été publiées par des jeunes Américains et Américaines pour faire la promotion d’une lettre de l’ancien dirigeant d’Al-Qaïda. Rédigée en 2002, celle-ci justifie les attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait 2977 morts aux États-Unis. Publiée initialement en arabe sur un site saoudien, elle avait fini à l’époque par être reprise en anglais et contextualisée par plusieurs médias, dont le quotidien britannique The Guardian.

Peu de vues sur TikTok... et bien plus sur X

Dans ce courrier, Oussama ben Laden évoque longuement l’occupation des territoires palestiniens par Israël pour expliquer ses attaques menées sur le sol américain, dit toute sa haine des États-Unis et son ingérence au Proche et au Moyen-Orient. Face à la viralité des contenus, la plateforme TikTok a décidé de réagir jeudi 16 novembre et de les interdire. Dès le lendemain, le mot-clé #lettertoamerica n’était plus disponible dans la barre de recherche de l’application et les vidéos les plus populaires avaient disparu. Sollicitée par TF1info, la plateforme indique avoir examiné le "petit nombre de vidéos avec ce hashtag" et retiré "celles qui enfreignent (sa) politique sur les organisations et individus violents et haineux". TikTok utilise "une combinaison de technologie et d'équipes de modération pour identifier et prendre des mesures contre le contenu et les comptes en violation de (ses) règles".

L’origine de cette tendance sur TikTok pourrait puiser son inspiration de X (ex-Twitter). Dès la fin octobre, des références à la lettre de ben Laden ont été faites sur le réseau social. Le 28 octobre, un compte musulman et anti-Israël publie une capture écran d'un extrait du courrier publié par le Guardian, qui ne fait que 800 vues. Le lendemain, un profil suivi par la communauté prorusse renvoie à son tour vers le site du journal, comme le raconte BFM. Un contenu toujours en ligne et cumulant 500.000 vues. Quelques reprises sont réalisées ensuite les premiers jours de novembre.

Selon le Washington Post, c’est la lecture de cette "lettre à l’Amérique" lundi 13 novembre par l’utilisatrice de TikTok "monix2", qui incite d’autres utilisateurs du réseau social à s’y intéresser. Des vidéos sur le même format se succèdent alors sur la plateforme. "En lisant cette lettre, il devient évident pour moi que les actions du 11 septembre et les actes commis contre les États-Unis et son peuple étaient dus à l’accumulation des erreurs de notre gouvernement à l’encontre d’autres nations", confie une jeune femme face caméra, tandis qu’une autre assure qu’elle ne regardera "plus jamais ce pays de la même façon". Ces deux contenus ne sont plus disponibles.

Pas de profil type

Le lien avec les précédents tweets ne peut toutefois être établi. Selon Abbie Richards, spécialiste de TikTok, il ne s’agit pas forcément d’une opération coordonnée en ligne, bien que de nombreux messages ont été publiés au même moment : "C’est ainsi que fonctionnent les mèmes sur TikTok. Vous voyez une vidéo puis vous réutilisez l'audio. C’est littéralement toutes les tendances TikTok". On ne peut pas non plus établir le profil-type de ces internautes qui se sont mis à partager cette lettre. Avant cela, certains relayaient du contenu sur le conflit israélo-palestinien, d’autres non. Seuls points communs : leur jeune âge et leur nationalité américaine.

Leurs contenus ont agrégé sur TikTok une modeste audience : entre le 14 et le 15 novembre, le mot clé #lettertoamerica renvoyait à 274 vidéos pour seulement deux millions de vues, selon le porte-parole de TikTok, Alex Haurel.

En réalité, une compilation faite sur X (ex-Twitter) par un journaliste, Yashar Ali, a contribué à mettre un coup de projecteur sur le phénomène. Aujourd'hui, après 24 heures, son tweet comptabilise 37 millions de vues.

Des internautes crient à la censure

Avant que n'enfle le phénomène, le Guardian avait déjà décidé de supprimer la fameuse lettre de son site. Sur le lien en question, on peut désormais lire que "cette page affichait précédemment un document contenant, en traduction, le texte intégral de la ‘lettre au peuple américain’ d'Oussama ben Laden, dont The Observer s'est fait l'écho le dimanche 24 novembre 2002. Ce document, publié ici le même jour, a été supprimé le 15 novembre 2023". Contacté par TF1info, The Guardian nous explique les raisons qui l'ont poussé à effacer la publication. "La transcription publiée sur notre site web en 2002 a été largement diffusée sur les médias sociaux sans être replacée dans son contexte. Nous avons donc décidé de la retirer et de renvoyer les lecteurs à l'article de presse qui l'a mise en contexte à l'origine".

Mais depuis la décision du journal et la réaction de TikTok, de nombreux internautes crient à la censure, ne faisant qu’alimenter le phénomène. Par ailleurs, les relations entre les réseaux sociaux se révèlent poreuses et certaines de ces vidéos n’ont pas tardé à se retrouver sur d’autres supports, comme X.

