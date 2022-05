Union européenne : quels sont ces pays qui "cherchent à tout bloquer", dénoncés par Clément Beaune ?

Une liste très peu étonnante, tant on y retrouve les noms de deux groupes de pays le plus contestataires. Le premier est celui des "Frugal four", surnom anglais attribué aux quatre pays jugés les plus "économes". Il est composé de l'Autriche, des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark, et défend des enveloppes budgétaires stables, préférant les prêts aux subventions. Ce sont aussi les plus grands contributeurs net par habitant au budget commun. Un club adepte de l'orthodoxie budgétaire, dont faisait aussi partie l'Allemagne, qui a progressivement changé de cap. Le dernier veto de Berlin remonte à 2019. Au contraire, la Finlande tend à s'en rapprocher. Ainsi, en mai 2021, elle a rejoint les quatre "frugaux" dans leur objection au plan de relance européen post-épidémie de Covid-19. Les pays rejetaient essentiellement l'idée d'une dette commune, eux qui comparent la stabilité de leurs finances publiques à celle de certains pays du sud du continent.