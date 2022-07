Liban : des silos à grains endommagés s'effondrent dans le port de Beyrouth

Des flammes et de la fumée datant de l’incendie étaient toujours visibles à ce jour, alors que l’effondrement des silos avait été anticipé par le Premier ministre libanais Najib Mikati. Ce dernier avait averti, cette semaine, qu'une partie des silos risquait de s'effondrer et avait appelé l'armée et la Direction de la gestion des catastrophes à être "en état d'alerte".

Certaines parties des silos contiennent toujours quelque 3000 tonnes de blé et autres céréales qui n'ont pu être retirées à cause du danger d'effondrement, selon les autorités. De leur côté, les ministères de l'Environnement et de la Santé ont émis des recommandations à l'intention du public en cas d'effondrement des silos, notamment sur la nécessité d'évacuer la zone, de porter des masques et de fermer les fenêtres des logements.