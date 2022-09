Le naufrage d'un bateau de migrants fait 94 morts au large de la Syrie

L'armée libanaise a fait état de l'arrestation d'un Libanais qui "a admis avoir organisé" ce périple "qui devait s'achever en Italie par voie maritime". Depuis le début d'une grave crise économique et financière, en 2019, le Liban est un point de départ de plus en plus utilisé pour des embarcations illégales en direction de l'Europe, avec à leur bord des réfugiés syriens et palestiniens, mais aussi des Libanais.

En avril, le naufrage d'un bateau de migrants surchargé, pourchassé par la marine libanaise au large de Tripoli, avait fait des dizaines de morts. Le 13 septembre, les garde-côtes turcs ont annoncé la mort de six migrants, parmi lesquels deux bébés, et secouru 73 personnes au large de la province de Mugla, au sud-ouest de la Turquie. Ces naufragés auraient embarqué depuis Tripoli, devenue une plaque tournante de l'immigration illégale en Méditerranée. Selon l'ONU, au moins 38 bateaux transportant plus de 1500 personnes ont quitté ou tenté de quitter illégalement le Liban par la mer, entre janvier et novembre 2021.