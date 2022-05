Liban : le Pape François reporte sa visite pour des raisons de santé

Le souverain pontife a indiqué qu’il avait aussi des douleurs à la hanche, ce qui le fait boiter. Il aurait subi en juillet 2021 une délicate opération au colon, à l'issue de laquelle il avait aussi dû utiliser un fauteuil roulant.

Malgré les problèmes de genou du Pape François, le Vatican a confirmé sa visite au Congo et au Soudan du Sud début juillet, et le Pape a déclaré qu'il espérait visiter le Canada plus tard dans le même mois.