Olivier Dubois de retour en France : ce que l'on sait des circonstances de sa libération

Le sourire d’un homme libre après 711 jours de détention apparaît sur le visage d'Olivier Dubois. Le journaliste français retrouve ses collègues à Niamey, au Niger, accompagné de l’ambassadeur de France. À ses côté, un autre ex-otage américain Jeffrey Wodtke, très éprouvé par plus de six ans de détention. Le Français, lui, ne réalise toujours pas. "C’est énorme pour moi d’être là, d’être libre. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me sens fatigué mais je vais bien", affirme-t-il.