Dans la bande de Gaza, quatre otages ont été libérés ce samedi, au prix d'une opération militaire de grande envergure. C'est un espoir pour les familles de ceux qui sont toujours retenus là-bas, même si de telles opérations commando ne seront pas faciles à renouveler.

Des retrouvailles silencieuses et des larmes de joie. Les ex-otages retrouvent leurs familles et leurs proches dans les couloirs de l'hôpital, des moments d'intimité attendus depuis 246 jours. Quelques minutes après son évacuation de Gaza par hélicoptère, Noa Argamani, la quatrième otage, arrive à son tour à l'hôpital. Elle retrouve enfin son père, et c'est une journée de fête pour toute la famille, comme on le voit dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

La joie d'un côté, le choc de l'autre. Dans le quartier du marché de Nousseirat, l'assaut des militaires israéliens pour libérer les otages a détruit les deux maisons dans lesquelles ils étaient en captivité. Un voisin raconte : "Il y a eu des tirs intenses dans toutes les directions. Une personne, qui était en bas dans le magasin, est morte de ses blessures". Des frappes aériennes et une opération commando qui auraient fait plus de deux-cent-dix morts, selon le Hamas, dont des enfants, et plus de 400 blessés. Répétée pendant des semaines, depuis que les otages avaient été localisés, une telle intervention israélienne permet-elle de croire à une libération de tous les autres captifs sur le même mode ?

À Tel Aviv, des manifestations pour le cessez-le-feu rassemblent chaque samedi soir des milliers de personnes. Parmi elles, de nombreuses voix appellent à négocier la libération des otages avec le Hamas. Cent-vingt personnes sont toujours captives à Gaza, sans que l'on sache combien sont encore en vie.

Au lendemain de l'opération de Nousseirat, l'armée israélienne a bombardé ce dimanche la bande de Gaza. Quatre membres d'une même famille ont été tués et plusieurs autres blessés dans une frappe aérienne qui a touché leur maison à Al-Darraj, un quartier situé dans le nord du territoire palestinien assiégé, selon les médecins de l'hôpital Al-Ahli.