Libye : pourquoi le pays a actuellement deux premiers ministres

Le nouveau premier ministre, qui dispose de deux semaines pour former un gouvernement et le soumettre au parlement, a "remercié" son prédécesseur "pour le travail accompli pendant cette période difficile". Rien n'indique pour l'heure qu'Abdelhamid Dbeibah consentira à céder le pouvoir, lui qui a assuré à plusieurs reprises qu'il ne le céderait qu'à un gouvernement sorti des urnes. L'ONU a fait savoir par la voix de son porte-parole Stéphane Dujarric qu'elle continuerait de soutenir le premier ministre sortant.

La promesse du gouvernement Dbeibah, mis sur pied il y a un an sous l'égide des Nations unies pour mener la transition n'aura pas été tenue: les élections présidentielle et législatives, prévues en décembre dernier, ont été reportées sine die faute de consensus entre l'Est, incarné par le parlement et le maréchal Khalifa Haftar, et l'Ouest, autour du gouvernement de Tripoli et du Haut Conseil d'Etat.