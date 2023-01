Lieux de pouvoir pris d'assaut au Brésil : Jair Bolsornaro condamne du bout des lèvres

À reculons. Alors que la démocratie brésilienne a été ébranlée dimanche par l'invasion de lieux de pouvoir brésilien - le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès - par des centaines de manifestants, Jair Bolsonaro est resté relativement passif. Parti aux États-Unis quelques heures avant l'investiture de son successeur Lula, l'ancien président a condamné du bout des lèvres les agissements de ses partisans. "Les manifestations pacifiques, sous forme de loi, font partie de la démocratie. Cependant, les déprédations et les invasions de bâtiments publics comme cela s'est produit aujourd'hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, sont contraires à la règle", affirme l'ex-chef d'État dans une série de tweets.