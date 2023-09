Trouver un logement Airbnb à New-York ? Une mission désormais (quasi) impossible

Du côté des plateformes de locations, on fait logiquement grise mine. Le directeur général et co-fondateur d'Airbnb Brian Chesky a ainsi affiché un certain pessimisme, estimant qu'il était improbable qu'une évolution de la législation plus favorable soit envisageable à court ou moyen terme dans la 1ʳᵉ ville américaine. "Je pense qu'il n'y aura pas de résolution à New York avant longtemps", a-t-il glissé, "c'était la première ville où nous avons été contestés (par les autorités) et ce sera peut-être la dernière où nous parviendrons à trouver une solution."

Jusqu'à présent, une législation était déjà en vigueur pour les locations de courte durée, mais l'absence d'enregistrement rendait les règles difficiles à appliquer. Ce n'est plus le cas en cette rentrée, puisque les plateformes sont tenues d'exiger des propriétaires le numéro officiel qui leur a été attribué par les autorités. Sans quoi une chambre ne peut être proposée moins de 30 jours à la location. On estime qu'environ 40.000 logements étaient proposés jusqu'à présent à New York, un volume amené à chuter drastiquement. Les amendes prévues pour location illégale devraient faire réfléchir les propriétaires qui songeraient à contourner la loi : les sanctions, dissuasives, oscillent en effet entre 1000 et 7500 dollars.