Londres : des militants écologistes occupent le restaurant du chef étoilé Gordon Ramsay

Après les autoroutes et les œuvres d'art, la gastronomie. Des militants écologistes ont occupé samedi soir, à Londres, un restaurant du chef Gordon Ramsay, trois étoiles au guide Michelin.

Ces 14 activistes du groupe Animal Rebellion, qui défend une alimentation sans viande, se sont installés à des tables réservées pour des clients. Ils ont brandi des menus fictifs indiquant le coût environnemental des aliments figurant au menu. "Parmi les plats, on trouve du veau et du steak, qui font partie des aliments ayant la plus grosse empreinte carbone et qui utilisent le plus de terres" pour l'élevage, a dénoncé le collectif dans un communiqué.

Le restaurant a dû fermer plus tôt samedi soir, les militants refusant de quitter les lieux.