Irlande du Nord : Londres entame la révision unilatérale du statut post-Brexit

Selon le projet de Londres, la province pourra également bénéficier des mêmes aides d'État que le reste du Royaume-Uni et les contentieux se règleront devant un mécanisme d'arbitrage indépendant et non plus devant la Cour de justice européenne.

Et qu'en pensent les Irlandais ? Dans une lettre commune, des élus de partis représentant la majorité de l'Assemblée locale, dont le Sinn Fein, ont dit "rejeter dans les termes les plus forts possibles" la loi britannique. Pour eux, "s'il n'est pas idéal, le protocole représente la seule protection disponible" contre les effets du Brexit mais aussi "un avantage économique" avec "un accès à deux marchés majeurs".