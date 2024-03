Londres : l'inquiétante traque d'un tireur à l'arbalète qui a déjà blessé deux personnes

À dix jours d'intervalles, deux attaques à l'arbalète ont été signalées dans le quartier branché de Shoreditch, dans l'Est londonien. La police estime que ces deux faits divers sont liés, et explique qu'elle recherche activement l'auteur. Les deux victimes de ces attaques ont quitté l'hôpital.

Outre-Manche, la police londonienne explique qu'elle conduit des recherches pour retrouver l'auteur de deux attaques à l'arbalète ayant fait des blessés ce mois-ci dans le quartier branché de Shoreditch. Ces attaques se sont déroulées les 4 et 14 mars, elles seraient liées selon les enquêteurs en raison du "leur nature et du lieu" où elles se sont produites.

Deux attaques à 60 mètres de distance

Deux individus ont été victimes de ces agressions : une femme de 44 ans, tout d'abord, ainsi qu'un homme de 20 ans. Ils ont reçu des soins pour des blessures qui, selon la police, ne mettaient pas leur vie en danger. Les forces de l'ordre confirment par ailleurs leur sortie de l'hôpital.

Le 4 mars, juste avant 20h, la femme a été touchée à la tête alors qu'elle traversait la rue à Shoreditch, quartier en vogue dans l'est de Londres réputé pour son street-art et ses boutiques de créateurs. Dix jours plus tard, à la même heure de la soirée, l'homme de 20 ans a pour sa part été atteint au cou. Une blessure intervenue dans une rue située à 60 mètres seulement du lieu de la première attaque.

"Des efforts importants sont déployés pour retrouver l'auteur de ces agressions", a déclaré James Conways, responsable de la police métropolitaine de Londres. "Nous comprenons à quel point c'est inquiétant", a-t-il poursuivi. Les enquêteurs ont lancé un appel pour inviter les éventuels témoins à se manifester. Dans le même temps, les forces de l'ordre expliquent qu'elles poursuivent leurs recherches en s'appuyant entre autres sur les images de vidéosurveillance. Au cours du week-end, un renforcement de la présence policière est mis en place dans le quartier de