Londres : quatre personnes dans un état "critique" après une bousculade à l'entrée d'un concert

La police a été appelée à 21h35 après des signalements selon lesquels un "grand nombre de personnes essayait de forcer l'entrée" de l'O2 Academy, dans le quartier de Brixton. Selon le tabloïd de gauche Daily Mirror, le concert a été annulé en cours de route, sous les huées des spectateurs, l'équipe annonçant sur scène : "3000 personnes ont forcé les portes à l'extérieur, et pour des raisons de sécurité, on doit mettre un terme au spectacle". "Écoutez, pour votre sécurité, pour votre sécurité, écoutez, s'il vous plaît. Pour votre propre sécurité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont forcé les portes. Ils se sont introduits à l'intérieur et la sécurité essaie de s'en occuper", a répété l'équipe, peinant à se faire entendre, affirme le journal.