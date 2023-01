Loterie américaine : un chanceux empoche 1,35 milliard de dollars, deuxième lot de l'histoire

C'est un sacré "lucky day" pour lui. Un participant au Mega Millions, la loterie américaine, a remporté vendredi 13 janvier pas moins de 1,35 milliard de dollars (soit 1,24 milliard d'euros), soit le deuxième plus gros lot de l'histoire de cette loterie, a annoncé samedi l'organisateur.

Le ticket gagnant a été validé dans le Maine, État américain du nord-est. L'identité du gagnant ou de la gagnante n'est pas connue, mais seule une personne a trouvé les six numéros gagnants, donnant droit au second plus gros lot de l'histoire de Mega Millions après un gain de 1,53 milliard de dollars enregistré en 2018.